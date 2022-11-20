الدول المشاركة في COP27 تقر نصا نهائيا لخفض سريع لانبعاثات الكربون

أقرت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ نصا نهائيا يدعو إلى خفض سريع لانبعاثات الكربون، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل.

وكان السفير سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس قمة المناخ الـ27، قال خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، إن النص الذي سيعتمد سيعكس التوازن الدقيق الذي يخدم مصالح الجميع والذي تم تمثيله في هذا الاجتماع والدليل على الطموح العالم الذي نستطيع الوصول إليه في هذه اللحظة من اللحظات المهمة.