في عام 2022.. 3 زيارات رسمية رئاسية بين مصر وقطر

اتجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى دولة قطر مستضيفة النسخة رقم 22 من كأس العالم، وهي آخر نسخة تضم 32 منتخبًا لأن عدد المنتخبات سيزيد من البطولة المقبلة ليصبح أكثر من 40 منتخبًا في عام 2026.

زيارة منتظرة للرئيس السيسي

وتعد الزيارة المنتظرة للرئيس السيسي هي الثانية من نوعها له إلى دولة قطر الشقيقة والثالثة بين الرئاسة القطرية والرئاسة في قطر، فقد زار الرئيس السيسي قطر في منتصف سبتمبر الماضي في زيارة استغرقت يومين واحتفت بها قطر عبر بيانات رسمية واستضافة خاصة للترحيب بالرئيس المصري على أرض دولة قطر، وذكرت وكالة الأنباء الرسمية «قنا»: «الأمير يستقبل غدا رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة الذي يصل البلاد في زيارة رسمية تستغرق يومين».

زيارة أمير قطر لمصر

وقبل زيارة السيسي في منتصف سبتمبر 2022، كان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، زار مصر في يونيو 2022 في زيارة خاصة كانت بارزة واحتفت بها وسائل الإعلام العربية والمصرية في ظل توطيد العلاقات بين البلدين.

احتفاء بزيارة الرئيس السيسي

وأفرد موقع كأس العالم فيفا 2022 بقطر زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قطر قائلًا: «الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيتوجه إلى قطر اليوم لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم فيفا 2022 تلبية لدعوة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر».

بطولات كأس العالم

وأُقيمت بطولة كأس العالم أهم بطولة للمنتخبات من قبل 22 مرة، وكانت البرازيل صاحب النصيب الأكبر من الفوز بها بنصيب 5 مرات، ثم منتخب إيطاليا 4 مرات الذي يغيب عن هذه النسخة المقامة على أرض قطر في صدمة لكل مشجعي منتخب الأزروي (اللون الأزرق باللغة الإيطالية)، وأحرزت ألمانيا أيضًا اللقب من قبل 4 مرات، فيما لم تنجح المنتخبات العربية حتى الآن في في الصعود إلى دور منتصف النهائي أو النهائي وكذا المنتخبات الإفريقية.