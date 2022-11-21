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أسعار سيارات أوتوماتيك ومكيفة أقل من 60 ألف جنيه.. «لو عايز تشتري عربية»

كتب:

أحمد عبد اللطيف
04:09 ص | الإثنين 21 نوفمبر 2022
أسعار السيارات المستعملة

أسعار السيارات المستعملة

قال عبدالله علي محمد عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، أن سوق السيارات المستعملة شهد انتعاشًا في حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية، موضحًا أن حركة البيع ارتفعت في سوق السيارات بنسبة 70% عن العام الماضي.

أسعار السيارات المستعملة

تابع عضو رابطة تجار السيارات المستعملة أن راغبي شراء السيارات يبحثون عن السيارة العائلية وبها تكييف وناقل حركة أوتوماتيك والتي لا يتجاوز سعرها 60 ألف جنيه.

وأستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات القديمة:

سوق السيارات المستعملة في مصر

هيونداي اكسيل 1997

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 50,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي:  44,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 56,000 جنيه

اسبيرانزا A11 2006

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 50,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 43,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 52,000 جنيه

لادا 2107 2011

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 50,000 جنيه  

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 38,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 57,000 جنيه

لادا 2107 2012

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي : 50,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي : 43,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي : 54,000 جنيه

فولكس فاغن جولف 1991

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 51,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 43,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 58,000 جنيه

سوزوكى سويفت 1993

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 51,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي:  43,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 62,000 جنيه

كيا سيفيا 1996

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 51,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 46,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 57,000 جنيه

سوزوكى سويفت 1996

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 51,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 46,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 54,000 جنيه

هيونداي أكسيل 1998

متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 51,000 جنيه

أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 43,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 57,000 جنيه

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