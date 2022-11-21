أسعار سيارات أوتوماتيك ومكيفة أقل من 60 ألف جنيه.. «لو عايز تشتري عربية»
كتب:
أحمد عبد اللطيف
04:09 ص | الإثنين 21 نوفمبر 2022
أسعار السيارات المستعملة
قال عبدالله علي محمد عضو رابطة تجار السيارات المستعملة، أن سوق السيارات المستعملة شهد انتعاشًا في حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية، موضحًا أن حركة البيع ارتفعت في سوق السيارات بنسبة 70% عن العام الماضي.
أسعار السيارات المستعملة
تابع عضو رابطة تجار السيارات المستعملة أن راغبي شراء السيارات يبحثون عن السيارة العائلية وبها تكييف وناقل حركة أوتوماتيك والتي لا يتجاوز سعرها 60 ألف جنيه.
وأستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار عدد من السيارات القديمة:
سوق السيارات المستعملة في مصر
هيونداي اكسيل 1997
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 50,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 44,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 56,000 جنيه
اسبيرانزا A11 2006
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 50,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 43,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 52,000 جنيه
لادا 2107 2011
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 50,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 38,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 57,000 جنيه
لادا 2107 2012
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي : 50,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي : 43,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي : 54,000 جنيه
فولكس فاغن جولف 1991
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 51,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 43,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 58,000 جنيه
سوزوكى سويفت 1993
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 51,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 43,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 62,000 جنيه
كيا سيفيا 1996
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 51,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 46,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 57,000 جنيه
سوزوكى سويفت 1996
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 51,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 46,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 54,000 جنيه
هيونداي أكسيل 1998
متوسط سعر السيارة في السوق المحلي: 51,000 جنيه
أقل سعر للسيارة في السوق المحلي: 43,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة في السوق المحلي: 57,000 جنيه