«الأرصاد»: أجواء خريفية مستقرة على أغلب مناطق الجمهورية

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد اليوم أجواءً خريفية مستقرة على أغلب مناطق الجمهورية، مشيرةً إلى أن الكتل الهوائية معظمها شمالية قادمة من على البحر المتوسط، وهناك زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وسنشعر بالأجواء المعتدلة تمامًا على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى وأجواء مائلة للحرارة على محافظات شمال الصعيد، وأجواء حارة على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

فارق كبير في درجات الحرارة في فترتي النهار والليل

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل سنلاحظ الفارق الكبير في درجات الحرارة في فترتي النهار والليل بما يصل إلى 12 درجة في بعض المناطق، وأجواء مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة».

انخفاض في درجات الحرارة خلال فترات الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية: «من الملاحظ خلال هذه الأيام الانخفاض في درجات الحرارة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر، إضافة إلى وجود فرص سقوط أمطار غير مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية، وهي فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من محافظات السواحل الشمالية شمال الوجه البحري ومدن القناة، وستكون الأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة».