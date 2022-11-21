«الصحة» عن مستجدات الوضع الوبائي لكورونا: وارد ارتفاع الإصابات بالشتاء

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء.

وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، هناك انخفاض ملحوظ في أعداد إصابات فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، وهناك محافظات سجلت صفر إصابات ووفيات أيضا بسبب التوسعات الكبيرة في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: وارد ارتفاع إصابات فيروس كورونا مرة أخرى ولكن بنسبة بسيطة خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى أن فصل الشتاء والخريف هو فصلي انتشار الفيروسات التنفسية فيه، لافتة إلى أنه على المواطنين ضرورة الحصول على لقاحات كورونا وكذلك الإنفلونزا الموسمية، مؤكدة عدم تعارض الحصول على اللقاحين معا.

الأعراض الجانبية للقاحات

وأضافت وزارة الصحة والسكان، الأعراض الجانبية لأي لقاح وليس لكورونا فقط هي واحدة، ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات وإحساس بالألم والتعب، مشيرة إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين من توافر لقاحات كورونا، ولقاحات الإنفلونزا الموسمية بجميع مراكز تلقي كورونا والوحدات الصحية وفاكسيرا.

تعليم الأطفال غسل اليدين

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بتعليم الأطفال غسيل اليدين خلال اليوم الدراسي لحمايته من الإصابة بالأمراض، بعد الخروج من دورات المياه، وبعد الانتهاء من اللعب، وقبل وبعد تناول الطعام، وبعد السعال أو العطس، وعند اتساخ الأيدي.

كما طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات من المواطنين، حيث تم تزويد عدد مقاعد الخطوط الساخنة بالتزامن مع فصل الشتاء والخريف وانتشار الأمراض التنفسية.