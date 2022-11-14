«المصرية للاقتصاد»:: ابتكار بدائل للطاقة التقليدية يحد من الانبعاثات الحرارية

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الثورة الصناعية التي حدثت خلال الـ150 عاما الماضية كانت سببًا في زيادة الانبعاثات الحرارية، نتيجة الغازات الدفيئة الصادرة عنها، وعلى رأسها ثاني أكسيد الكربون والميثان، مشيرًا إلى أن العلماء حذروا من خطورة ذلك وما سيترتب عليه من أضرار ستعصف بالإنسانية على المدى الطويل.

جاب الله: مواجهة التغيرات المناخية تتم بالابتكارات وليس بالاتفاقات

وأضاف «جاب الله»، في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار»، أن الوضع الراهن بما يتضمنه من ظواهر نتيجة التغيرات المناخية في حاجة إلى تدخل، مشيرًا إلى أن الحل ليس في «الاتفاق» بقدر ما هو في «الابتكار»، فالابتكارات المتعلقة بخلق بدائل عن الطاقة التقليدية من خلال طاقة متجددة تحد من الانبعاثات الحرارية هي الحل.

ضرورة تمويل الدول الصناعية لمشروعات التحول الأخضر

وأوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن ما يعوق تنفيذ الابتكارات المنوط بها تقليل الانبعاثات هي التكلفة، لأنها النقطة الرئيسية التي تحدد مدى تطبيق التحول الأخضر من عدمه، خاصة أنها مرتفعة، وهو ما يلزم ضرورة وجود جهات مانحة وتمويل، خاصة أن 80% من الانبعاثات الحرارية تسببت فيها 20% من دول العالم والعكس، لذلك من المهم أن تتحمل هذه الدول الجانب الأكبر من تكلفة مشوعات التكيف المناخي.

وذكر أن هذا الأمر اتفقت عليه الدول ضمن اتفاقية باريس عام 2015، إلا أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب حال دون تحقيق ذلك.