منسق مبادرة المشروعات الخضراء لقناة القاهرة الإخبارية: مصر حققت آمال أفريقيا في cop 27

قال السفير هشام بدر منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، إن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل لجنة لكي تنظم صندوق الخسائر والأضرار وآليات الدفع فيه، وهو ما سيستغرق بعض الوقت.

القمة 28 بالإمارات محطة مهمة لتنفيذ التعهدات

أضاف «بدر»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية: «القمة الثامنة والعشرون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستكون محطة مهمة في تنفيذ هذه التعهدات، لكن من المهم أن الرئاسة المصرية بدأت، وطوال هذا العام سيكون هناك نشاط دبلوماسي واقتصادي ومناخي مكثف للغاية، من الرئاسة المصرية حتى نسلم الرئاسة بعد عام للإمارات».

مصر قدمت الصندوق للعامل على طبق من فضة

وتابع منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية: «هذا عام مصر، وبالتالي هناك فرص كثيرة من خلال المؤتمرات والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكل الأطراف أن تدفع في هذا الاتجاه، إذ أن مصر قدمت هذا الصندوق للعامل على طبق من فضة خلال فعاليات قمة المناخ السابعة والعشرين التي استضافتها مدينة شرم الشيخ».

وأكدت أن الجميع ملزم بتحمل مسؤولياته، مشيرًا إلى أن مصر حققت آمال أفريقيا والدول النامية، التي استمرت لمدة 30 عاما: «يجب أن يكون ضغط دبلوماسي من أجل التنفيذ وقياس الخسائر، لان الإنجاز تحقق لكل الإنسانية وليس الدول النامية فقط».