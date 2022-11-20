سفير المجر بالقاهرة: تعاون بين البلدين في مجالات الأدوية والمياه والمصريات

قال أندراس كوفاكس سفير المجر بالقاهرة، إنه يوجد تعاون كبير مع مصر بمجال المصريات، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد احتفالية مشتركة مع مصر بمرور 40 عاما على بعثات المجر بالأقصر، والتي تعمل بها الآن 3 بعثات مجرية، لافتًا إلى تعاون المجر مع مصر كون مصر هي البلد الاستراتيجي للمجر وأهم دولة عربية وأفريقية، موضحا أن بودابست من المدن التي تحتضن العديد من المعالم التاريخية العريقة، إذ تتميز السياحة بودابست عاصمة المجر بالتنوع.

تعاون مشترك وتبادل تجاري على أسس ثابتة بين البلدين

وأضاف كوفاكس في حوار بتقرير مذاع على فضائية «القناة الثانية المصرية»، أن التعاون المشترك والتبادل التجاري بين مصر والمجر مبني على أسس ثابتة وراسخة، فيوجد تعاون مشترك ومهم بمجال المياه، إذ أن هناك تعاونا مصريا مجريا بمجال الأدوية وكذلك طب الأسنان، لشهرة المجر بتفوقها بمجال طب الأسنان وكلياتها مشهورة جدًا، لافتًا إلى أنه جارٍ البحث الآن عن مجالات أخرى يتم بها الشراكة مع مصر.

وقالت لوزا كيزي، عازفة بالفرقة المشاركة باحتفالية دولة المجر بعيدها القومي المقامة بمنزل سفير المجر بالقاهرة، إنها وصلت إلى مصر منذ أسبوع، وهي الزيارة الأولى لها بها، كاشفة أن حبها وانبهارها بما رأته، واصفة كل شيء بمصر بالمذهل والرائع.