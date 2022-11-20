كبير مفوضي رئاسة COP27: مصر استخدمت ثقلها الدولي لتفعيل صندوق خسائر المناخ

قال السفير محمد نصر، كبير مفوضي فريق الرئاسة لـCOP27، إنّ إنشاء صندوق الخسائر والأضرار أهم إنجازات COP27، لافتا إلى أنّ الفريق المصري استخدم الزخم الدولي للتعامل مع قضايا الخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية، لتسريع وتيرة المفاوضات وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار في أقل فترة زمنية ممكنة، لتعويض الدول النامية ومساعدتها على التعامل مع الخسائر والأضرار التي لحقت بها نتيجة تغير المناخ.

طرق تقديم التمويل

وأضاف نصر، في مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الاخبارية»، أنّ تمويل الدول الصناعية الغنية للدول النامية يأتي من خلال عدة طرق، منها الصناديق القائمة مثل الصندوق الأخضر والصناديق التابعة للبنك الدولي، أو من خلال عدد من المنظمات أو الاستثمارات أو تمويل مباشر لعدد من المشروعات.

وأوضح كبير مفوضي فريق الرئاسة لـCOP27، أنّ التمويل دائمًا ما يمثل حجر عثرة أمام أي تقدم، مشيرًا إلى أنّ الظروف والأزمات الدولية جعلت الأمر ليس سهلًا، لذلك دائمًا ما يكون ملف التمويل هو آخر النقاشات بالمؤتمرات كونها أكثر الأمور التي تتضمن وجود خلافات.

معايير تحديد الدول المستحقة للتمويل

وأشار نصر إلى أنّ هناك اختلاف بالمعايير لدى الدول بشأن التمويل، فهناك بعض الدول تفضل إعطاء التمويل للدول الأقل في النمو، وأخرى تفضّل التوسع بتقديم التمويل لدول متوسطة النمو، لافتًا إلى أنّ المعايير المختلفة بين الدول تؤدي بالنهاية إلى الخلاف، والتمويلات المقدمة غالبًا ما تكون أقل من الاحتياجات المطلوبة لمواجهة التغيرات المناخية.