وكيل «تموين السويس»: استمرار الحملات على الأسواق لضبط الأسعار

قال المحاسب محمد رشاد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة السويس، إن الحملات الرقابية على المحلات والأسواق مستمرة، لمنع أي محاولة لاحتكار السلع وضبط الأسعار.

السلع الغذائية متوفرة

وأوضح وكيل التموين في تصريحات لـ«الوطن»، أن مديرية التموين مستمرة في استلام قوافل المواد الغذائية الواردة من الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، والتي تشمل مختلف أنواع السلع السكر والزيت والبقوليات وغيرها، ويجرى توزيع تلك القوافل على المجمعات الاستهلاكية لتباع بأسعار مخفضة لأهالي السويس، لافتاً إلى عدم وجود أي نقص في أي سلعة بالسويس ومختلف السلع الغذائية متوفرة.

توفير 85 طنا من الأرز

وتابع «رشاد»، أنه جرى توفير كميات من الأرز، بلغت 85 طنا، جرى توزيعها بمختلف أحياء السويس، بواسطة سيارات متنقلة تحت إشراف كامل لمديرية التموين تزامنا مع ذلك متابعة ورقابة أسعار السوق.

وأكد، أن الدكتور علي مصيلحى وزير التموين واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس يوجهان دائماً بتشديد الرقابة على الأسواق وتوفير السلع الغذائية والتموينية لدى البدالين والمجمعات الاستهلاكية.