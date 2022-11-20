إصابة طالبين وطفل في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

أصيب طالبان وطفل في حادث انقلاب دراجة نارية، اليوم الأحد، بنزلة كوبري النيل القديم اتجاه شرق النيل ببني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

بلاغ بحادث انقلاب دراجة نارية في بني سويف

تلقى اللواء اسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بحادث انقلاب دراجة نارية بنزلة كوبري النيل القديم اتجاه شرق النيل، وإصابة 3 أشخاص، ووجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل 3 مصابين بينهم طفل إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم وجدي محمود وجدي، 17 سنة، مصاب اشتباه كسر في القدم اليمنى، طالب، ويوسف سيد رمضان، 18 سنة، طالب، مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد القدوس محمود وجدي، طفل، مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم يقيمون بشرق النيل في بني سويف.

جرى تحرير محضرا بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.