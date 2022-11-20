388 فرصة عمل شاغرة في القليوبية.. الرواتب والتخصصات المطلوبة

أعلنت مديرية القوى العاملة في القليوبية توفير 388 فرصة عمل بالقطاع الخاص في العديد من التخصصات، برواتب مجزية، فضلاً عن توفير التأمين الصحي والاجتماعي، وشملت التخصصات مشرفين إنتاج وعمال إنتاج وأمناء مخازن وفنيين ومندوبين مبيعات، وغيرها من التخصصات.

تأمينات على العاملين

وقالت إيمان شحاتة مدير مديرية القوى العاملة في بيان لها، إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، مشيرة إلى متابعة التعيين مع الشركات وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وأوضحت وكيل وزارة القوي العاملة بالقليوبية، إن الوظائف المطلوبة هي:

- مشرف إنتاج ومساعد قص و20 عامل ماكينة لشركة ملابس بشهادة أو بدون، وخبرة 5 سنوات، والراتب حسب المقابلة.

- 150 عاملا عاديا، و50 عامل خدمات، و25 مندوب مبيعات في شركة للحلويات بالقناطر الخيرية، والراتب حسب المقابلة.

- 3 مهندسين كهرباء، و10 عمال إنتاج، و5 كهربائيين، و4 فنيين تكييف، و4 حدادين، و3 نجارين لشركة إنتاج صناعي بالقناطر، والراتب حسب المقابلة.

- 25 عامل إنتاج بدون شهاة، براتب 2400 جنيه لشركة صناعات غذائية بشبين القناطر.

- 25 فني سنجر بدون مؤهل، وخبرة 3 سنوات، براتب 2400 جنيه لشركة ملابس بشبرا.

- 2 أمين مخزن، و50 عامل إنتاج شهادة تجارة ومتوسط وبدون، براتب 2400 جنيه لمصنع بشبرا الخيمة.

وأشارت «شحاتة» إلى أن هذه الفرص تأتى في إطار توجيهات وزير القوى العاملة بتوفير فرص عمل للشباب والحد من نسب البطالة، منوهة أنه على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التوجه لمديرية القوى العاملة من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، ماعدا يومي الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية «بنها - كورنيش النيل - الفلل» بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل إقامة الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.