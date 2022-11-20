وزير الداخلية يستقبل نظيره الجيبوتي لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، سعيد نوح حسن وزير الداخلية بجمهورية جيبوتي، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لمصر.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين وأساليب تعزيزها، فضلا عن آخر المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك، إذ أعرب الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية.

كما صرح بأن زيارته تأتى في إطار العلاقات الوثيقة و التاريخية بين البلدين، مُؤكدا اهتمام بلاده بتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية في شتى مجالات العمل الأمني، فضلاً عن تطلعه إلى تعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ومن جهته، أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية جمهورية جيبوتي للقاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة جيبوتي في ضوء علاقات الصداقة التي تربط البلدين، مُشيرا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها في ظل المُعطيات والتطورات التي استجدت على الساحتين الإقليمية والدولية.