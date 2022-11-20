الكشف على السيدات مجانا بمستشفيات الشرطة ضمن حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

تشارك وزارة الداخلية، في حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، بتقديم مختلف أوجه الدعم للمرأة المصرية، بالإضافة إلى منح نزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان، ومد جسور التواصل مع كل شرائح المجتمع، والمساهمة فى تقديم كل أوجه الدعم والرعاية للمواطنين وبمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، حرصت وزارة الداخلية، على مشاركة المرأة احتفالها بتلك المناسبة، خلال الفترة من (25) نوفمبر، حتى (10) ديسمبر من كل عام.

وقررت الوزارة، فتح مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف الطبى على السيدات، خلال الفترة من يوم (25) نوفمبر حتى الأول من ديسمبر بالفترة المسائية من الساعة (5- 8 مساءً) مع صرف العلاج اللازم لهن بالمجان، وذلك تنسيقاً وقطاعى «حقوق الإنسان- الخدمات الطبية» والمجلس القومي للمرأة.

كما سيجر استقبال وفد من اللجنة الصحية بالمجلس، لزيارة «المجمع الطبي بالقاهرة الجديدة»، بمشاركة ضباط قطاع حقوق الإنسان.

وفى ذات الإطار، وحرصا من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية للنزيلات، وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات، فتقرر التصريح لجميع النزيلات «بزيارة استثنائية»، اعتبارا من يوم الأحد الموافق (20) نوفمبر 2022، حتى يوم الخميس الموافق (8) ديسمبر 2022.