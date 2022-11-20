أستاذ العمران المستدام: الحضور الكثيف بـ cop 27 أفرز التفاعل المطلوب لتنفيذ الاتفاقات

قال الدكتور أحمد خالد، أستاذ العمران المستدام بجامعة عين شمس، إن مؤتمر المناخ cop 27 هو المؤتمر الأكثر عددًا من حيث المشاركة بشهادة العالم أجمع، وهو ما أتاح التفاعل الفعلي على كل المستويات الرسمية والمجتمعية وقطاع الأعمال، بهدف الحصول على إطار لمجالات التخفيف والتكيف الذي ينادي بها العالم أجمع، لتقليل الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.

cop 27 شهد إنشاء صندوق للخسائر والأضرار لأول مرة

وأضاف خالد في مداخلة هاتفية على فضائية «dmc»، أن مؤتمر المناخ cop 27 شهد إنشاء صندوق للخسائر والأضرار لأول مرة، والذي يستهدف مواجهة التحديات الضخمة للتداعيات السلبية التي تعاني منها كثير من الدول النامية والأكثر تضررًا من التغيرات المناخية بالوقت الراهن وبالمستقبل أيضًا، مشيرًا إلى وصف رئيس المؤتمر السفير سامح شكري لهذا الإنجاز بانه إنجاز تاريخي، كونه حدث بعد 27 عاما من المفاوضات والمطالبات من الدول النامية.

الدول النامية والصين مثلت ضغطا على الدول الكبرى لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار

وأوضح أستاذ العمران المستدام بجامعة عين شمس، أن الدول النامية المشكلة لمجموعة 77 والصين مثلت مجموعة الضغط، لإقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار خلال المؤتمر الحالي، نتيجة الأضرار والخسائر الكبيرة التي تعرضت لها هذه الدول بسبب التغيرات المناخية، إذ أن البنك الدولي وضع تقدير لتكلفة الأضرار الواقعة على دولة باكستان نتيجة الفيضانات التي مرت بها لـ 30 مليار دولار، منوهًا بأن هذه التكلفة هي تخص دولة واحدة من عدة دول متضررة من التغيرات المناخية بمختلف أنحاء العالم.