تفاصيل حادث الزعفرانة اليوم.. 12 ضحية و30 مصابا بينهم أسرة كاملة

مع فجر اليوم، استقل 42 شخصاً، أتوبيس حادث الزعفرانة اليوم، متجهين إلى مدينة الغردقة، بينهم زوجان وأطفالهم الثلاثة، والذين احتضنتهم الأم، فضلاً عن الآخرين فمنهم من نام، وآخر أخذ يقلب في هاتفه، إلا أنّ الأتوبيس ضل الطريق، ليأخذه القدر إلى طريق الزعفرانة - العين السخنة، لتنتهي الرحلة نهاية مأساوية قبل أن تبدأ.

فوجئ قائد أتوبيس حادث الزعفرانة اليوم، بسيارة نقل تريلا أمامه فلم يتمكن من التوقف، فاصطدما معاً بشدة، وانقلب الأتوبيس، فيما تعالت صرخات الجميع، فالأطفال يصرخون بحثاً عن والدتهم وسط حطام الأتوبيس، وآخرين يحاولون الخروج من بين الحطام.

12 جثة و30 مصاباً في حادث الزعفرانة اليوم

دقائق قليلة وانتقلت الأجهزة الأمنية، وأكثر من 30 سيارة إسعاف إلى مكان حادثة أتوبيس رأس غارب، لنقل الجثث والمصابين، إذ توفي 12 شخصًا وأصيب 30 آخرين، بينهم 10 حالات غير مستقرة.

نقل الجثث والمصابين

وجرى نقل جثث ومصابي حادث أتوبيس الزعفرانة، إلى مستشفى رأس غارب المركزي، ثم تم تحويل 4 منهم إلى مستشفى الغردقة العام لخطورة حالتهم.

خروج مصابي حادث أتوبيس اليوم

ووفقاً لمديرية الصحة بالبحر الأحمر، في بيان لها، فإنّه تم التصريح بخروج 20 شخصاً من مصابي حادث انقلاب أتوبيس الغردقة اليوم، بعد تحسن حالتهم، بينما يخضع المصابين العشرة الآخرين للعلاج في مستشفيي الغردقة ورأس غارب.

صرف تعويضات لأسر المتوفين

على جانب آخر، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن صرف تعويضات لأسر المتوفين بلغت قيمتها 50 ألف لأسرة كل متوفي، فضلاً عن تعويض يتراوح بين 1000 وحتى 5 آلاف جنيه لأسرة المصاب وفقاً لحالته الصحية.

دم وبطاطين وإعاشة

وبحسب أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن بالبحر الأحمر، في بيان، فإنّ مديرية التضامن قامت بصرف 350 جنيهاً إعاشة للفرد الواحد، فضلاً عن توفير الطعام، والدم، والبطاطين من خلال الهلال الأحمر وبعض الجمعيات.

سيارات لنقل الجثث

وخصصت عدة جمعيات، سيارات نقل المتوفين بالمجان، لنقلهم من المستشفى إلى مسقط رأسهم بمحافظة قنا، بينهم أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد، كانوا في طريق عودتهم من القاهرة بعد خطبة ابنهم، حتى يتم دفنهم في مقابر أسرهم.

تعود تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس الغردقة اليوم، إلى ورود بلاغ للأجهزة الأمنية، بوقوع حادث تصادم مروّع بين أتوبيس وتريلا، ووجود عدد كبير من المتوفين والمصابين.