مسرح المركز الثقافي بطنطا كامل العدد في احتفالات أعياد الطفولة

في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج الفنان هشام عطوة باليوم العالمى للطفل وأعياد الطفولة، نظم المركز الثقافي بطنطا حفلا فنيا تضمَّن عددا من الفقرات الفنية للأطفال.

وسط إقبال جماهيري كبير، استقبل المركز رواده وجمهوره للاحتفال مع فرقة كورال طلائع الأنفوشي بقيادة الفنان هيثم بسيوني، حيث قدمت الفرقة العديد من الأغاني والمنوعات الغنائية، وقدم الكورال طلائع الغد، بالإضافة إلى تتابع تطور الأغنية الوطنية، أم النبي، حلاوة شمسنا، حلوين من يومنا والله، أمانة عليك يا ليل طول، الصهبجية، حبايب مصر، الجرسونات وقد أبدى الجمهور اعجابه وتفاعله مع صولوهات الفرقة، تضمَّن الاحتفال على مدار اليوم فقرات كارتونية للأطفال ومسرح العرائس وألعاب ذهنية، واختتمت الفقرات بعرض الساحر وتفاعل مع رواد المركز طوال اليوم واختتمت برسم البهجة على وجوة الأطفال المشاركة فى الحفل.