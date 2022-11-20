حدائق جديدة بالإسماعيلية وحملات توعية للمواطنين بالحفاظ على الأشجار

على مدار عام كامل تعمل محافظة الإسماعيلية على زيادة نسب المسطحات الخضراء فى المحافظة بالكامل داخل المدينة وفى المراكز والمدن، بالتزامن مع إطلاق مبادرة «اتحضر للأخضر» وقمة المناخ.

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إنه تم وضع خطة وتصور قبل عامين لإعادة تطوير وتجميل الحدائق الموجودة فى المدينة، بجانب إنشاء حدائق جديدة فى أماكن تشهد ازدحاماً.

وأضاف لـ«الوطن» أنه «جرى زيادة عدد الأشجار بالشوارع وقص وتهذيب الموجودة ضمن مبادرة زراعة مليون شجرة بالمحافظة، مع إطلاق برامج لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأشجار وعدم قطعها».

وقال «بشارة» إنه «تم افتتاح حديقة الشهداء فى مدينة الشيخ زايد على مساحة 3200 متر مربع تضمّنت نصباً تذكارياً للشهداء من أبطال الجيش والشرطة بالإسماعيلية وشهداء الأطباء المتوفين فى مجابهة كورونا، كما جرى افتتاح حديقة الدراويش، التى كانت عبارة عن مكان مهجور لتجمّع القمامة والرتش فى قلب كتلة سكنية بنصب تذكارى وجداريات تحكى تاريخ الدراويش، بجانب افتتاح حديقة المعرفة بمنطقة الخامسة على 7 آلاف متر، كمتنفس جديد للأهالى والأطفال».

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن إنشاء الحدائق لم يكن بهدف زيادة المسطحات الخضراء فقط، وإنما كان بوضع معلومات ذات قيمة تاريخية مرتبطة بأهالى الإسماعيلية، لتنمية وعى الأطفال وربطهم تاريخياً وثقافياً بتراث المحافظة وتاريخها العريق، وشمل التطوير الميادين الكبيرة بالإسماعيلية، والتى تشتهر بها المحافظة، لوجودها على مسطحات خضراء واسعة. وقال المهندس أحمد الشيمى، مدير مديرية الطرق فى الإسماعيلية والمشرف على تنفيذ مشروعات الحدائق والميادين، إن المحافظة لأول مرة منذ أكثر من 20 عاماً تشهد طفرة كبيرة فى الاهتمام بالحدائق والمسطحات الخضراء. وأضاف لـ«الوطن» أنه يجرى الاهتمام بالمسطحات الخضراء فى جميع مشروعات الطرق، وأن الشوارع الخضراء من أكثر السمات التى تميز الإسماعيلية.