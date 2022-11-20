مصرع 3 أشخاص دهستهم سيارة نقل أثناء استقلالهم توك توك بالدقهلية

لقي 3 أشخاص مصرعهم في حادث مروع بمحافظة الدقهلية، في تصادم توك توك مع سيارة نقل ثقيل على طريق «برقين – السنبلاوين»، وجميعهم مقيمون في قرية «غزالة» دائرة المركز، ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة، وفي انتظار التصريح بدفنهم.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أبناء قرية «غزالة» نظرا لأن المتوفين من الساعين إلى أعمال الخير في قريتهم.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة نقل ثقيل على طريق «برقين – السنبلاوين» دائرة المركز، ومصرع 3 أشخاص دهسا أسفل السيارة.

حادث توك توك وسيارة نقل ثقيل

هرعت سيارات الإسعاف ومباحث مركز السنبلاوين إلي مكان الحادث، وتبين وقوع الحادث بين توك توك وسيارة نقل ثقيل ووجود 3 جثامين جري نقلهم إلي ثلاجة حفظ الموتي في مستشفى السنبلاوين العام.

وبالفحص تبين مصرع كل من: محمد عبد المنعم يوسف، بالمعاش، وعادل عبد الحميد حامد، في العقد السادس مع عمره، وجمال حامد، في بداية العقد السادس من عمره، سائق التوك توك.

وتبين أنه أثناء تخطي التوك توك لعربة كارو على الطريق اصطدم بسيارة نقل ثقيل فدهسته، وجاري استكمال الفحص والاستماع إلى شهود الحادث وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة.