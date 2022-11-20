أستاذ اقتصاد زراعي: استنبطنا أصناف حديثة للأرز قصيرة العمر بإنتاج أعلى

وصف الدكتور محمد سامي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز بحوث الصحراء، الأرز المصري، بأنه من أجود أنواع الأرز، موضحا أن مصر تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث إنتاجية الفدان وتم استنباط العديد من الأصناف الحديثة قصيرة العمر وقليلة استهلاك المياه عالية الإنتاجية بفضل المراكز البحثية الزراعية وعلى الأخص علماء وباحثين قسم بحوث الأرز بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية.

زراعة 724 ألف فدان بأصناف عالية

أضاف الدكتور محمد سامي لـ«الوطن»، أن مصر ممثلة في وزارة الزراعة، عملت على تقليص مساحات الزراعة التي تستهلك مياه كثيرة، إذ أن مصر تزرع 724 ألف فدان بزيادة تقدر بـ350 ألف فدان بأصناف عالية الإنتاجية، موضحا أنه سيجر زراعة 200 ألف فدان بالدلتا، و150 ألف فدان بالمياه المعاد استخدامها، سواء المخلوطة أو المعالجة: «هذه الزيادة فالمساحة ستؤدي إلى زيادة في محصول الأرز بما لا يقل عن 700 ألف طن أرز ويكفي لسد فجوة الاستهلاك وتحقيق الإكتفاء الذاتي».

تعبئة المحصول لتحقيق توازن سعري

ونوه أستاذ الاقتصاد الزراعي، بأن الدولة اتبعت سياسة تطبيق منظومة القمح على محصول الأرز، بتحديد سعر توريد مربح للمزارع، يتم توريده عن كل فدان، وتقوم الحكومة بتبيض وتعبئة المحصول، لتحقيق توازن سعري له بالأسواق، ومنع استيراد الأرز لتوفير العملة الصعبة خاصة مع الأصناف الجديدة البعيدة تماما عن استهلاك المياه، التي منها يزرع تحت ظروف الجفاف.