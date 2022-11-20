بالأسماء.. ارتفاع ضحايا انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف لمتوفية و13 مصابا

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بالطريق الصحراوي الغربي «طريق أسيوط - القاهرة الغربي» بحري بالمنطقة الواقعة بين محافظتي بني سويف والفيوم، إلى 13 مُصابا، ومتوفية، ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لقربها من مكان الحادث لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، بينما جرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى سمسطا المركزي.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي بني سويف الغربي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا بحادث إنقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا بالمنطقة الواقعة بين محافظتي بني سويف والفيوم، وجرى توجيه سيارات الاسعاف التابعة لمرفق بني سويف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

دفع مرفقا إسعاف بني سويف والفيوم بـ7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل 13 مصابا إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، بينما جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: أسامة حجازي عبد الحكيم، 31 عاما، مقيم محافظة المنيا، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات متفرقة بالجسم، ومنار محمد أبو الفتوح، 25 سنة، مقيمة المنيا، مصابة اشتباه كسر بالعمود الفقري، وحازم عزت شحاتة مجلي، 25 سنة، مقيم محافظة المنيا، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه إصابة بالعمود الفقري، وهدى خالد كمال محمد، 40 سنة، مقيمة محافظة المنيا، مصابة اشتباه نزيف داخلي بالبطن واشتباه كسر بالساق اليمنى وسحجات وكدمات، وجرى نقلهم بواسطة سيارات اسعاف الفيوم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.

كما أصيب في الحادث: كلثوم محمد عثمان، 29 سنة، مقيمة بني مزار بمحافظة المنيا، مصابة كسر مضاعف بالقدم اليمنى، وجنا محمد حسين جابر، 4 سنوات، مقيمة بني مزار بمحافظة المنيا، مصابة اشتباه ما بعد الإرتجاج، وأيه أحمد محمد، 25 سنة، مقيمة المنيا، مُعلمة، مصابة اشتباه كسر بالحوض، وكدمات بالصدر والجسم، وفاطمة علي حسن، 25 سنة، مقيمة محافظة المنيا، مُعلم، مصابة كدمات وسحجات بالجسم، وسارة سالم محمد، 31 عام، مقيمة المنيا، مُعلمة، مصابة اشتباه كسر بالفخذ الأيمن مع جروح وسحجات بالجسم، وياسمين محمود محمد، 24 سنة، مقيمة محافظة المنيا، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات، والاء حسن حلمي، 22 سنة، طالبة، جروح وسحجات بالجسم، وإيمان محمد أحمد، طالبة، مصابة كدمات وسحجات بالجسم، وحالة مجهولة الهوية لأنثى مصابة غيبوبة تامة، وجرى نقلهم بواسطة سيارات إسعاف بني سويف إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

حالة وفاة في الحادث

كما تبين أن المتوفية هي: داليا صابر محمد، 25 سنة، تقيم محافظة المنيا، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى سمسطا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.