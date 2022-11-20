بالأسماء.. إصابة 9 سيدات في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف الغربي

أصيبت 9 سيدات في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد، بالطريق الصحراوي الغربي بالمنطقة الواقعة بين محافظتي بني سويف والفيوم، ونقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف المصابات إلى مستشفى الفيوم العام، لقربها من مكان الحادث لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوي بني سويف الغربي

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا بحادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بحري بالمنطقة الواقعة بين محافظتي بني سويف والفيوم، وجرى توجيه سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

5 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام

دفع مرفق اسعاف بني سويف بـ5 سيارات اسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل 9 مصابات إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هن: كلثوم محمد عثمان، 29 سنة، مقيمة بني مزار بمحافظة المنيا، مصابة كسر مضاعف بالقدم اليمنى، وجنا محمد حسين جابر، 4 سنوات، مقيمة بني مزار بمحافظة المنيا، مصابة اشتباه ما بعد الإرتجاج، وآية أحمد محمد، 25 سنة، مقيمة المنيا، مُعلمة، مصابة اشتباه كسر بالحوض، وكدمات بالصدر والجسم، وفاطمة علي حسن، 25 سنة، مقيمة محافظة المنيا، مُعلم، مصابة كدمات وسحجات بالجسم، وسارة سالم محمد، 31 عام، مقيمة المنيا، مُعلمة، مصابة اشتباه كسر بالفخذ الأيمن مع جروح وسحجات بالجسم، وياسمين محمود محمد، 24 سنة، مقيمة محافظة المنيا، مصابة اشتباه كسر بالذراع الأيسر وسحجات وكدمات، وآلاء حسن حلمي، 22 سنة، طالبة، جروح وسحجات بالجسم، وإيمان محمد أحمد، طالبة، مصابة كدمات وسحجات بالجسم، وحالة مجهولة الهوية لأنثى مصابة غيبوبة تامة.