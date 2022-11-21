البحوث الفلكية: سكان القاهرة الكبرى شعروا بالزلزال دون وقوع خسائر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بشعور بعض المواطنين في بعض مدن الدلتا والقاهرة الكبرى بالزلزال.

لا وقوع لخسائر في الأرواح أو الممتلكات

وكتب المعهد عبر صحفته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بعد نشر البيان الأول لـ الزلزال، بدأت تتوالى اتصالات للمعهد بشعور بعض المواطنين به في بعض مدن الدلتا والقاهرة الكبرى، دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات».

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وبعض المحطات الدولية اليوم الاثنين، هزة أرضية ضربت اليونان «على بعد 506 كم شمال مدينة مطروح»، وشعر بها سكان بعض مدن الدلتا.

تفاصيل الهزة الأرضية

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضي، أن بيانات الهزة الأرضية جاءت كما يلي:

وقت الحدوث والقوة 1:24:52 مساء بالتوقيت المحلي

القوة: 5.8 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 35.86 شمالا

خط الطول : 26.62 شرقا

العمق 85 كم

ولم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية ووقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات على إثرها.