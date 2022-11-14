مسئول بـ «Very Nile»: تدوير البلاستيك بعد جمعه من النيل يوفر دخل للصيادين

قالت فرح عبد الباقي مسئول توعية بمبادرة «Very Nile»، إن المبادرة تتم بالتعاون مع الصيادين المتواجدين بنهر النيل، حيث يقوم هؤلاء الصيادين بتجميع الأكياس البلاستيكية ليتم إعادة تدويرها من خلال السيدات المقيمات بالجزر النيلية، إضافة إلى بعض الأكياس البلاستيكية التي يتم التبرع بها.

دخل إضافي لسكان الجزر النيلية

وأضافت عبد الباقي في تقرير تلفزيوني على فضائية «النيل للأخبار»، أن مبادرة Very Nile ساهمت في حصول سكان الجزر النيلية، سواء الصيادين أو السيدات المقيمات هناك على دخل إضافي بالعمل في إعادة تدوير الأكياس البلاستيكية، كاشفة عن أهمية المبادرة في العمل على التكيف المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية نهر النيل من البلاستيك الذي قد يسبب زيادة ملوحة المياه.

ضرورة زيادة وعي الأفراد بالحد من استخدام البلاستيك

وأوضحت مسئول توعية بمبادرة Very Nile، أن المبادرة تستهدف زيادة وعي الأفراد بالحد من استخدام البلاستيك، إذ أن الاستخدام اليومي للبلاستيك وخاصة الفوم الذي يتم استخدامه مع الأكل يسبب العديد من الأمراض على رأسها السرطان، لافتة إلى أهمية أن يتم استخدام الأكياس البلاستيكية السميكة كونها يمكن استخدامها لفترات طويلة، بعيدًا عن البلاستيك الخفيف الذي تأكله الطيور والأسماك ويسبب الأذى والضرر البالغ لها، كما أنه يدخل دورة غذاء الإنسان بعد تناوله من قبل الأسماك والطيور.