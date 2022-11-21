«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا وشبورة على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات طقس اليوم، وذلك بالاستعانة بخرائط الأقمار الصناعية، التي تبين حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد على مدار اليوم.

طقس اليوم مائل للحرارة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس اليوم مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية حار على جنوب الصعيد.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنه تبقى الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

بيان بدرجات الحرارة

ووفقا للأرصاد، فإن درجات الحرارة اليوم الموافق 21 نوفمبر على مدن الجمهورية، تأتي كالتالي:

- القاهرة 27 - 17

- العاصمة الإدارية 27 - 17

- 6 أكتوبر 26- 16

- بنها 26- 17

- دمنهور 26- 16

- كفر الشيخ 26- 16

- المنصورة 27- 17

- دمياط 25- 16

- بورسعيد 26- 18

- الإسماعيلية 28- 15

- السويس 27- 15

- الزقازيق 27- 16

- شبين الكوم 27- 15

- طنطا 26- 16

- شلاتين 31- 22

- الإسكندرية 25- 16

- العلمين الجديدة 24- 16

- وادي النطرون 27- 16

- مطروح 24- 16

- السلوم 25- 15

- سيوة 25- 11

- العريش 27- 14

- رفح 26- 13

- الطور 25- 14

- كاترين 22- 08

- رأس سدر 27- 16

- نخل 26- 07

- طابا 26 - 15

- نويبع 27 - 14

- حلايب 27- 19

- شرم الشيخ 29 - 21

- الغردقة 28- 20

- مرسى علم 28- 20

- الفيوم 27- 14

- بني سويف 27- 13

- المنيا 27- 12

- أسيوط 28- 13

- سوهاج 29- 14

- قنا 31- 17

- الأقصر 32- 16

- أسوان 33- 17

- الوادي الجديد 30- 12

- أبو سمبل 31- 16

- أبو رماد 30- 22

- رأس حدربة 27- 19.