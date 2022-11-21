مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 14 آخرين، اليوم الإثنين، وذلك إثر انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي، بشمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي، لتلقي العلاج.

انقلاب سيارة ربع نقل

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدًا بالقرب من مدخل مركز سمالوط شمال المحافظة، وأسفر الحادث عن حالة وفاة ومصابين.

وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة شخص وإصابة 14 آخرين بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار واختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة.

تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث؛ لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، ويتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة بمستشفى سمالوط النموذجي.