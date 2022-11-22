درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 22-11-2022.. طقس ممطر على السواحل وسيناء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكون السحب المنخفضة والمتوسطة اليوم الثلاثاء على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربيه، وجنوب محافظه البحر الأحمر، يصاحبها سقوط امطار بين متوسطة وخفيفة بشكل متقطع، لا تؤثر على الحياة اليوم.

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم ستكون مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء نفى حين يسود طقس معتدل الحراره على السواحل الشمالية، حار علي جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

وعن حـالة الطقس ليـلا، فانه مائل للبرودة على أغلب الأنحاء مع بداية ساعات الليل وتنخفض درجات الحرارة بنسب تتراوح بين 9-10 درجات.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا للأرصاد، درجات الحرارة اليوم على مدن الجمهورية، تأتي كالتالي:

- القاهرة 26 - 17

- العاصمة الإدارية 26 - 17

- 6 أكتوبر 26- 16

- بنها 26- 17

- دمنهور 26- 16

- كفر الشيخ 26- 16

- المنصورة 26- 17

- دمياط 25- 16

- بورسعيد 26- 18

- الإسماعيلية 28- 15

- السويس 27- 15

- الزقازيق 27- 16

- شبين الكوم 27- 15

- طنطا 26- 16

- شلاتين 31- 22

- الإسكندرية 25- 16

- العلمين الجديدة 24- 16

- وادي النطرون 27- 16

- مطروح 24- 16

- السلوم 25- 15

- سيوة 25- 11

- العريش 27- 14

- رفح 26- 13

- الطور 25- 14

- كاترين 22- 08

- رأس سدر 27- 16

- نخل 26- 07

- طابا 26 - 15

- نويبع 27 - 14

- حلايب 27- 19

- شرم الشيخ 29 - 21

- الغردقة 28- 20

- مرسى علم 28- 20

- الفيوم 27- 14

- بني سويف 27- 13

- المنيا 27- 12

- أسيوط 28- 13

- سوهاج 29- 14

- قنا 31- 17

- الأقصر 32- 16

- أسوان 33- 17

- الوادي الجديد 30- 12

- أبو سمبل 31- 16

- أبو رماد 30- 22

- رأس حدربة 27- 19.