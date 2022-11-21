حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. شبورة وأمطار وبرودة ليلا والعظمى تصل لـ31

كشفت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر، التابعة للهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الجاري، إذ تشهد البلاد أجواء خريفية مائلة للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وحارة على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أن حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع يسودها طقس مائل للبرودة ليلا على كل مدن ومحافظات الجمهورية، منوهة لضرورة اصطحاب ملابس ثقيلة حال الخروج خلال ساعات الليل.

شبورة مائية على الطرق

وأشار خبراء الطقس إلى وجود شبورة مائية تستمر حتى الأربعاء المقبل، خلال الساعات الأولى، وذلك على عدة مناطق منها القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وكذلك مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والتي تنتهي مع تمام الساعة السابعة على بعض الطرق السريعة.

وذكرت الهيئة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار بداية من الثلاثاء حتى الجمعة، بنسب تتراوح بين 30% لـ40% على مناطق من السواحل الشمالية، إضافة لمناطق أخرى منها حلايب وشلاتين وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ونوهت هيئة الأرصاد إلى أن درجات الحرارة العظمى ستصل غدا الثلاثاء في الوجه البحري والقاهرة الكبرى إلى 26 مئوية، والصغرى 17، وفي السواحل الشمالية ستسجل العظمى 25 والصغرى 16، وجنوب سيناء العظمى 29 والصغرى 20، وشمال الصعيد العظمى 25 والصغرى 11، وجنوب الصعيد العظمى 31 والصغرى 16 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظى الأربعاء المقبل على محافظات القاهرة الكبرى والوجة البحري لـ25 والصغرى 17، والسواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 16، وجنوب سيناء العظمى 29 والصغرى 20، وشمال الصعيد العظمى 25 والصغرى 11، وجنوب الصعيد العظمى 31 والصغرى 16 درجة.