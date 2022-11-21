وزير الصحة يعقد مؤتمرا لإعلان مستجدات الفيروس التنفسي المخلوي بعد قليل

يعقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مؤتمر هام بعد قليل للإعلان عن مستجدات فيروس التنفسي المخلوي، والذي اثار التخوفات لدي المواطنين في الإيام القليلة الماضية بعد انتشاره بين الأطفال.

من الفيروسات التنفسية التي تنتشر في فصل الشتاء

ومن المقرر إن يعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، كافة المستجدات المتعلقة بالفيروس، لإطمئنان اولياء الامور حول الفيروس التنفسي المخلوي، خاصة وأن الفيروس ليس جديد بل انه موجود منذ عام 1955 وهو من الفيروسات التنفسية التي تنتشر في فصل الشتاء.

يأتي هذا المؤتمر في اطار حرص الوزارة علي صحة وسلامة المواطنين وتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين وفقا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان، من المواطنين خلال هذه الفترة وهي التي تجمع فصلي الخريف والشتاء اتباع كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

الخط الساخن 105 للرد علي كافة التساؤلات والاستفسارات

كما ناشدت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة عدم تقبيل الاطفال، والحرص علي تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات وايضا السوائل الغنية بفيتامين سي، وتطهير اليدين بصفة مستمرة.

وحددت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن 105 للرد علي كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين بشان الفيروس التنفسي المخلوي وغيره من الأمراض المعدية، حيث تم زيادة اعداد المقاعد المتعلقه بالخط الساخن لاستقبال كافة الاستفسار والرد عليها بشكل مباشر.