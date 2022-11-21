حبس 23 متهما بالاتجار في المخدرات بالقليوبية.. وتنفيذ 4352 حكما قضائيا

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس 23 متهما بالاتجار في المخدرات ضبطوا في حملة أمنية مكبرة بالمحافظة، وقررت طلبت تحريات المباحث وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائي

حملة أمنية موسعة بالقليوبية

كانت مديرية امن القليوبية، قد ضبطت 20 قضية اتجار في المخدرات خلال حملة أمنية قامت بها لاستهداف حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

تفاصيل ضبط 23 متهما في حملة بالقليوبية

تعود الواقعة عندما تلقت مديرية امن القليوبية، إخطارا من مكتب مكافحة المخدرات فى القليوبية يفيد قيام حملة أمنية، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين؛ ما أسفر عن ضبط 20 قضية اتجار في المواد المخدرة ضبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 23 متهما لـ 10 منهم معلومات جنائية

كما تمكنت الحملة التي شارك فيها مباحث تنفيذ الأحكام، من تنفيذ 4352 حكما قضائيا متنوعا، بالإضافة إلى ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض.

وأوضح أحمد داود محامي بالقليوبية، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات بأي صورة في غير الأحوال المصرح بها قانونا في قانون العقوبات، تكون ما بين السجن والإعدام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وفق القانون المصري بجانب عقوبات حيازة الأسلحة النارية ومصادرة المضبوطات