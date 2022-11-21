«الإسكندرية» تستقبل 440 سائحا على متن باخرة يونانية 

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية التابع لوزارة السياحة والآثار بميناء الإسكندرية، الباخرة السياحية AEGAN ODYSSEY القادمة من دولة اليونان.

وقالت الدكتورة أمل العرجاوي مدير مكتب الهيئة بالإسكندرية، إن الباخرة السياحية AEGAN ODYSSEY وصلت إلى الإسكندرية اليوم، وعلى متنها 290 سائحا إنجليزيا وأمريكيا، بالإضافة إلى 150 من طاقم السفينة، مشيرة إلى أن طاقم السفينة من المقرر إقامتهم 3 أيام في عروس البحر قبل التوجه إلى مدينة بورسعيد.

جولة السياح في الإسكندرية

وأضافت العرجاوي، في تصريحات صحفية على هامش استقبال السائحين، أن مسار الرحلة السياحية سيستمر لمدة 3 أيام وسيشمل عددًا من المزارات بالإسكندرية في عروس البحر المتوسط، منها زيارة قلعة قايتباي، والمتحف القومي ومكتبة الإسكندرية، ثم سينتقل مجموعة من الفوج السياحي يوم غد إلى مدينة القاهرة لإكمال جولتهم السياحية هناك، لتختتم رحلتهم بالانتقال بريًا إلى مدينة بور سعيد.

استقبال السائحين بحفاوة

وأوضحت أنه تم استقبال الوفد السياحي من قبل أخصائيّ السياحة بالهيئة، بالترحاب الشديد بمظهر يليق بعروس البحر المتوسط وتوزيع مطبوعات الهيئة لمحافظة الإسكندرية ومحافظات مصر المختلفة؛ للتعرف على أهم المعالم السياحية المصرية وتاريخها العريق، والتواصل معهم للرد على جميع استفساراتهم وتقديم كافة التسهيلات المتاحة للسائحين منذ وصول الباخرة؛ لبدء رحلتهم في سلام وأمان على أرض مصر.