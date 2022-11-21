إحالة 121 من العاملين بالمستشفيات ووحدات صحية للتحقيق في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، إحالة 121 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والبيطرية ومراكز الشباب المتغيبين والمنصرفين عن العمل بدون إذن رسمي، للتحقيق؛ بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميداني المفاجئ بنطاق مركزي تمي الأمديد وطلخا.

وأكد باسم الشريف، مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن نتائج حملات المرور الميداني على عدد من والوحدات الخدمية وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها بإشراف اللواء حازم عزت وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات، وذلك من خلال متابعة الأداء وتحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

التحقيق مع 108 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية

وأوضح مدير عام التفتيش، أن الذين تم إحالتهم للتحقيق منهم 108 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية شملت الوحدات الصحية بكل قري الصفا والسمارة وظفر وصدقا ومستشفى تمي الأمديد المركزي، وأيضا الوحدات الصحية بقرى ميت عنتر والطويلة وكفر الطويلة والروضة بمركز طلخا.

التحقيق مع 10 من العاملين بالإدارة البيطرية ومجزر تمي الأمديد

وذكر أنه شمل التحقيق أيضًا 10من العاملين بالإدارة البيطرية ومجزر تمي الامديد، و3 آخرين بمراكز شباب قري السعودية وتمي الأمديد والربع بمركز تمي الأمديد، كما شملت التحقيقات المسئولين عن الوحدة البيطرية بقرية أبو الصير التابعة لإدارة تمي الأمديد البيطرية لعدم وجود هم أثناء حملة المرور والتفتيش الميداني.