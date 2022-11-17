الأحد المقبل.. انقطاع المياه عن بعض قرى محافظة الدقهلية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح على خط الطرد الرئيس «قطر 500 مم» بمحطة مياه شرق الجديدة، يوم الأحد الموافق 20/11/2022، الأمر الذي يستدعي إيقاف ضخ المياه عن عدد من المناطق في غرب المنصورة وقُراها لمدة ساعة واحدة.

أماكن قطع مياه الشرب في غرب المنصورة

وأكدت الشركة في بيان صحفي، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه عن حي غرب المنصورة، هي: «مستشفى التأمين الصحي بسندوب - المستشفى العسكري بسندوب قوات الأمن بسندوب – الوحدات العسكرية على طريق السنبلاوين حتى قرية البقلية – مطار شاوه – شارع عبد السلام عارف – سكة سندوب – منشية المصطفى».

أماكن ضعف مياه الشرب في مركز المنصورة

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بضعف المياه ببعض قري مركز المنصورة هي: «الوحدات المحلية بنقيطة – كوم الدربي – برق العز – منطقة مصانع سندوب».

موعد قطع مياه الشرب

وذكرت أن الأعمال تبدأ يوم الأحد الموافق 20/11/2022 في الفترة من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 12 منتصف الليل ولمدة ساعة واحدة.

وأهابت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.