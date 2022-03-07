«عشماوى» تطوع لحصر مطالب الأهالى: تجربة غير مسبوقة فى حياتى

فتح باب التقدم للمشاركة فى كافة الأنشطة التى تقدمها المبادرة الرئاسية.. خطوة فريدة من نوعها أقدمت على تنفيذها «حياة كريمة» منذ عام تقريباً، بعد أن انطلق قطار تطوير قرى الريف المصرى على مستوى 51 مركزاً تضم 1500 قرية، فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، إيماناً منها بأهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار لتوفير حياة كريمة لكل أهل مصر.

ورحبت «حياة كريمة» بكل المتطوعين من مختلف الأعمار والخبرات لتقديم الدعم والمساندة لآلاف الأسر فى القرى الفقيرة من مختلف المحافظات، من خلال تخصصات ومجالات مختلفة، بينها المتابعة الميدانية، والتوعية المجتمعية، والمجال الهندسى، ومحو الأمية، إلى جانب الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية.

من مركز زفتى بمحافظة الغربية، تطوع أحمد عشماوى فى مبادرة «حياة كريمة» منذ الإعلان عن دخول محافظته، لرغبته الحقيقية فى المشاركة بالتغيير الذى وصفه بغير المسبوق، لأن محافظته لم تشهد أى تطور عمرانى منذ عشرات السنين، حسب وصفه، وازدادت الشكاوى فى الآونة الأخيرة من عدم وجود وصلات صرف صحى ومياه نظيفة، وكان بدوره يتولى حصر مطالب الأهالى لرفعها إلى المحافظة للنظر فيها وبدء تدخل المبادرة الرئاسية لحلها.

نفذت أعمال مبادرة حياة كريمة جزءاً كبيراً من المشاريع المستهدفة فى مركز زفتى بمحافظة الغربية، وقال «عشماوى» إن العمال لا يتوقفون عن العمل على مدار اليوم للانتهاء من تنفيذ المشاريع المستهدفة، وشكاوى الأهالى قلت كثيراً عن السابق، مؤكداً أنه لم يتكاسل عن تقديم الدعم والمساعدة لأى شىء يتعلق بمشاريع مبادرة حياة كريمة فى كافة قرى مركز زفتى بالغربية.

وبجانب دوره فى حصر شكاوى الأهالى وتوصيل صوتهم إلى المحافظة، يوجد «عشماوى» دائماً فى ميدان العمل بمشاريع المبادرة الرئاسية، ومنها أعمال الحفر الخاصة بتوصيل الصرف الصحى إلى المنازل، وأعمال بناء المدارس، حتى بات وجهه مألوفاً للأهالى، كلما مر على بيت يلقون عليه السلام، وتابع: «أهالى مركز زفتى عرفونى، وبرفع شكاواهم دايماً للمحافظة»، لافتاً إلى حبه للعمل التنموى لخدمة أهالى قريته، وواصل: «لقيت فى التطوع ضمن مبادرة حياة كريمة فرصة أعمل حاجة بحبها وأخدم بيها بلدى».

وإلى جانب حصر احتياجات البنية التحتية للقرى، يتولى الشاب المتطوع وزملاؤه رصد احتياجات الأهالى من الناحية الصحية، كالعمليات الجراحية والعلاج، وأضاف: «بنرصد طلبات كتير للعمليات الجراحية فى القرى، منها عمليات للعيون أو العظام وغيرها من العمليات».

وتتواصل جهود «عشماوى» فى العمل التطوعى لتطوير مكتب بريد قرية السملاوية، وأعمال إحلال وتجديد أعمدة الكهرباء والمحولات الهوائية وتوصيل كابلات أرضية للضغط المنخفض، بالتنسيق مع المحافظة.