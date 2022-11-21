أستاذ مناعة بـ«طب عين شمس»: الفيروس التنفسي المخلوي قديم ومنتشر بمعدل طبيعي

قال الدكتور عبدالعظيم الحنفي، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، إن الفيروس المخلوي التنفسي قديم منذ خمسينات القرن الماضي، ويظهر بشكل كبير في فترات تغير الفصول خاصة بداية الخريف حتى بداية الربيع، لذلك فمن الطبيعي انتشاره في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن كلمة المخلوي ترجع إلى الطبيعة التي تحدث للخلية أثناء الإصابة بالفيروس.

انعزال الجهاز المناعي للإنسان

وأضاف «الحنفي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن انعزال الجهاز المناعي للإنسان حدث نتيجة ابتعاد الإنسان عن التعرض للتغيرات المناخية بالبيئة أثناء فترة كورونا والانغلاق الذي شهدناه، مدللًا على ذلك بمثال «لاعب كرة حصل على فترة راحة وانعزل عن الرياضة لفترة طويلة.. فإن اللياقة الخاصة به ستتغير ويصعب عليه ممارسة الرياضة بشكل مفاجئ دون استعدادات وتدريبات مسبقة»، وذلك ينطبق على الجهاز المناعي للإنسان، حيث إنه من السهل إصابته بأي ميكروب أو فيروس نتيجة فترة الانعزال.

أعراض الفيروس المخلوي التنفسي ومضاعفاته

وأوضح، أن كلمة المخلوي ترجع إلى الطبيعة التي تحدث للخلية أثناء الإصابة بالفيروس، حيث إن الخلايا المُصابة تتلاحم مع بعضها البعض حتى تتكون خلية واحدة كبيرة تحمل بداخلها نوى متعددة يُطلق عليها «الملتحم الخلوي أو المَخْلاَة»، لذلك سُمى الفيروس بالمخلوي، لافتًا إلى أنه من مضاعفات الفيروس حدوث زرقان بالجسم مع صعوبة التنفس.

وأشار أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، إلى أن أعراض الفيروس المخلوي التنفسي هي نفسها الخاصة بدور البرد والأنفلونزا، بينها: «الزُكام، ارتفاع في درجات الحرارة، العطس، الكحة، فقدان الشهية»، متابعًا أن الفيروس يمثل الانفلونزا الشديدة، ويصيب الأطفال بعمر السنتين، مضيفًا أن الخطورة تكمن عند إصابة الأطفال الرُضع والذين هم أقل من عمر سنيتن لأن الفيروس يكون شديد عليهم لعدم تعرضهم لأي فيروسات من قبل إلى جانب عدم نضوج جهاز المناعة الخاص بهم.