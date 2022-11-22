تفاصيل مصرع مسن سقط من أعلى عقار بالوايلي.. «كان بيصلح الدش»

لقى مسن مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار بمنطقة الوايلي أثناء إصلاح الدش، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرح بالدفن.

وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

التفاصيل بإخطار لقسم الشرطة

بداية البلاغ تلقي مأمور قسم شرطة الوايلي إخطارا من أحد المستشفيات بوصول مسن مصاب بكسور ونزيف داخلي ووفاته على الفور، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن يدعى «ناجح ع» في العقد السادس من العمر ، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين وجود نزيف وكسور في أماكن متفرقة من الجسم، وكشفت التحريات بعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأضافت أن المتوفى صعد إلى سطح العقار المقيم به لإصلاح الدش واختل توازنه وسقط في الشارع، وأشارت التحريات إلى أن الأهالي نقلوه إلى المستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.