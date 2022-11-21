توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة وأمطار خفيفة على عدة أماكن

أصدر خبراء الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابعة للهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، وذلك في الفترة من غدا الثلاثاء 22 نوفمبر إلى الخميس 24 من ذات الشهر الجاري.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وتأتي توقعات حالة الطقس، للأيام المقبلة، لتكشف عن طقس خريفي مائل للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على مدن ومحافظات الجمهورية.

الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

ويشهد يومي الثلاثاء والأربعاء، شبورة مائية في الساعات الأولى على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وبداية من الغذ حتى الجمعة المقبل، الموافق 25 نوفمبر الجاري، ستشهد عدة مناطق، سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب محافظة البحر الأحمر في منطقة حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة يوم الأربعاء بالتحديد.

درجات الحرارة الثلاثاء 22 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16.

درجات الحرارة الأربعاء 23 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16.

درجات الحرارة الخميس 24 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 14.