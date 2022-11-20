توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. طقس خريفي مائل للحرارة

كشفت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابعة للهيئة العامة للأرصاد، عن توقعات حالة الطقس لـ 72 ساعة مقبلة، وذلك في الفترة بين غد الاثنين 21 نوفمبر إلى الأربعاء 23 من نفس الشهر.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

ووفق توقعات خبراء الأرصاد، فإن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، أن يكون طقسا خريفيا مائلا للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، وحارا على جنوب الصعيد.

بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس مائلًا للبرودة، وذلك على كل مدن الجمهورية.

الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

وتختلف الظواهر الجوية التي تمر بها البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وفق خبراء الأرصاد، إذ تشهد البلاد خلال الـ72 ساعة الشبورة المائية في الساعات الأولي على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويوم الثلاثاء تزداد فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنو محافظة البحر الأحمر في منطقة حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

ويوم الأربعاء المقبل، تكون هناك أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية، وتكون أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة 50% تقريبًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الاثنين 21 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

- الوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 15.

درجات الحرارة الثلاثاء 22 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16.

درجات الحرارة الأربعاء 23 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16.