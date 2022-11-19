توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. ارتفاع حرارة وشبورة وأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة خلال الفترة من غدا الأحد 20 نوفمبر، حتى الثلاثاء 22 من الشهر ذاته، مشيرة إلى استمرار تكون شبورة مائية في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، ومدن القناة والوجه البحري وشمال ووسط سيناء، والطرق بين المحافظات والطرق السريعة القريبة من مسطحات مائية وزراعية، خلال الثلاثة أيام المذكورة.

حالة الطقس خلال الـ72 ساعة

أوضحت الأرصاد الجوية، استمرار طقس خريفي مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري، والسواحل الشمالية الغربية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على كل الأنحاء خلال ساعات الليل.

وذكرت الهيئة موعد سقوط الأمطار بداية من الثلاثاء المقبل، بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، نافية سقوط أمطار على القاهرة والوجة البحري خلال الفترة من الأحد وحتى الجمعة الموافق 25 نوفمبر الجاري.

درجات الحرارة الأحد 20 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17.

درجات الحرارة الاثنين 21 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

- الوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: العظمى 32 والصغرى 17.

درجات الحرارة الثلاثاء 22 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 21.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17.