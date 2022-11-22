صداقة العمر انتهت بـ12 طعنة.. قصة مقتل «نقاش حلوان» على يد صديقه بسبب 200 جنيه

«خان العيش والملح وعشرة السنين.. وكان بيعاملوا معاملة الأخ لأنه وحيد ومالوش أخوات».. بهذه الكلمات بدأت بها شقيقة الشاب محمد خليفة ابن الـ22 من العمر، (نقاش) الذي قُتل على يد صديقه بسبب خلافات على 200 جنيه، نشبت بينهما منذ عدة أيام انتهت بطعن الأول بـ12 طعنة بسلاح أبيض (خنجر)، وتم نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

بدأت شقيقة المجني عليه تسرد تفاصيل الجريمة في حديثها لـ«الوطن»، حيث قالت إن المجني عليه والمتهم كانا صديقي العمر، لكثرة علاقتهما سويًا، ولم يتفرقا في الفرح أو الحزن، حتى تحول المتهم من صديق أصبح عدوا لشقيقي (المجني عليه)، ونشبت بينهما خلافات على مبلغ 200 جنيه، وتم الاعتداء على شقيقي من قبل المتهم وأقاربه قبل ارتكاب الجريمة بـ4 أيام، وأصيب شقيقي بجرح غائر بالجسد: «كل ده عشان 200 جنيه ومحمد كان واقف وقفة رجولة معه في كل المحن اللي مر بيها.. أخويا كان بالنسبة لنا عمود البيت اللي كنا بنتسند عليه ومن بعده أصبح عويل»، مطالبة بالقصاص العادل من المتهم وتوقيع أقصى العقوبة عليه.

جريمة على شريط سكة حديد

كواليس الجريمة الدامية، وقعت أحداثها على شريط سكة حديد منطقة عرب غنيم، التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، التي أصبحت حديث الساعة، على ألسنة الجميع من هولة المشهد، عندما تصادم المتهم المجني عليه بالقرب من منزله وتخلص منه: «انت ليه بتعمل معايا كده أنا جاي أعاتبك على اللي عملته معايا»، كانت هذه كلمات «محمد خليفة» (المجني عليه)، للمتهم قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

بلاغ لقسم الشرطة

البداية عندما وردت إلى وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى الإنتاج الحربي بوصول شخص يدعى محمد أحمد خليفة أحمد 22 عاما، ومقيم شارع الزعفران حلوان، جثة هامدة، نتيجة إصابات بجروح نافذة متفرقة بالجسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ، وبدأت في إجراء التحريات، التي من خلالها أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعى أحمد سليم، 23 عاما، عاطل، ومقيم عرب غنيم حلوان، وله معلومات جنائية، إذ سبق اتهامه في 5 قضايا مخدرات، وتم ضبطه.

عرض المتهم على الطب الشرعي

بمواجهته أقر بارتكابه الواقعة باستخدام خنجر تخلص منه قبل ضبطه، وذلك لوجود خلافات مالية بسبب 200 جنيه، ، تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان مدى تعاطيهم المخدرات من عدمه وقت ارتكاب الجريمة، كما أمرت رجال الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في مسرح الجريمة للوقوف على ملابسات الجريمة، واستدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالهم.

الموقف القانوني

يقول المحامي والخبير القانوني أحمد علي لـ«الوطن»، إنّ الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات نصت على أن «يحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».