الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم والسمنة في دور الأيتام بسوهاج

كثفت مديرية الصحة بسوهاج، مبادرات الصحة العامة للأطفال داخل دور الأيتام بالمحافظة والمتواجدة بمراكز «سوهاج، أخميم، جرجا، البلينا»، تنفيذًا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وبمشاركة وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي والطب الوقائي بالمحافظة.

تكثيف المبادرات الرئاسية لصحة الأطفال

وأوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، أنه يجري تقديم خدمات المبادرات للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم، وكذلك صحة الفم والأسنان وفحص شامل للأطفال، مضيفًا أن الفحوصات تشمل أيضًا تحاليل متنوعة، فضلًا عن تقديم خدمات التثقيف والتوعية بأهمية التغذية السليمة للأطفال.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة كريمة حامد مدير مديرية الصحة بمحافظة سوهاج، أنه يجري تقديم الخدمات الطبية للأطفال بتلك الدور بصورة مستمرة.

معالجة مشكلات الأطفال الطبية

كما أضافت الدكتورة غادة أحمد، مسؤول الطب الوقائي بمحافظة سوهاج، أنه في حالة اكتشاف أي مشكلة طبية لدى الطفل داخل الدار، يجري اتخاذ كافة الإجراءات لعلاجه وتحويله للمستشفى التي تناسب حالته لعمل اللازم له.