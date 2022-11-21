محافظ سوهاج يشهد حفل زفاف جماعيا لـ200 عروس وعريس

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، مساء اليوم، فعاليات حفل الزفاف الجماعي لـ 200 عروس وعريس من أبناء محافظات جنوب الصعيد، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، وعلي مبارك رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر بسوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية، والأمنية، ورجال الدين، ونجوم الفن، والأهالي.

فاعليات مجتمعية

وأشاد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، بالمشاركة المجتمعية الفاعلة، من خلال دعم الفئات الأولى بالرعاية في محافظات جنوب الصعيد في مختلف المناسبات، موجها خالص التهاني القلبية لجميع العرائس، متمنيا لهم حياة زوجية سعيدة.

تهنئة العرائس

وفي كلمته التي ألقاها خلال الحفل تقدم ، بالتهنئة لابنائه وبناته المحتفي بهم، متمنيا لهم حياة سعيدة، مؤكدا على مشاركة أبناء الصعيد فرحتهم في مختلف المناسبات، مرحبا بجميع الحضور من السادة المحافظين والقيادات التنفيذية، ورجال الدين، والفنانين.

60 عروسة من سوهاج

ومن جانبه أوضح رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج أن محافظة سوهاج شاركت في فعاليات حفل الزفاف الجماعي ب 60 عروس وعريس من مختلف مراكز المحافظة، مشيرا إلى أن كل عروسين حصلا على جهاز مكون من "ثلاجة، غسالة، مطبخ، بوتاجاز، مروحة، خلاط، 2بطانية، 2 لحاف"، موجها الشكر للمحافظ على توفير كافة أوجه الدعم للمشاركة في الحفل وإسعاد أبناء سوهاج.

فقرات الحفل الفنية

شملت فقرات الحفل مجموعة من الفقرات الفنية لقصر ثقافة أسيوط، ثم فقرات غنائية لعدد من المطربين المشاركين بالحفل، وسط فرحة كبيرة وأجواء من البهجة والسعادة عمت جميع الحضور، واختتم الحفل بالتقاط عدد من الصور التذكارية.