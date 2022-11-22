معلومات عن محكمة الطفل الجديدة ببنها.. مزودة بأنظمة صديقة للأطفال

تعد محكمة الطفل الجديدة ببنها والتي افتتحها المستشار عمر مروان، وزير العدل، مؤخرا الثانية من نوعها على مستوى الجمهورية بعد محكمة الجيزة الموجودة في 6 أكتوبر، حيث من المقرر التوسع في مثل هذه المحاكم خلال الفترة المقبلة وفق تصريحات وزير العدل الرسمية خلال افتتاح محكمة بنها وستكون المرحلة الجديدة بإقامة محكمة للطفل بإحدى محافظات الصعيد.

«الوطن» تستعرض المعلومات الكاملة عن محكمة الطفل الجديدة ببنها ومكوناتها والأنظمة الصديقة للأطفال بها في ضوء ما تم استعراضه خلال افتتاح وزير العدل ومحافظ القليوبية للمحكمة الجديدة مؤخرا.

معلومات عن محكمة الطفل الجديدة ببنها

ووفق ما أعلنه المستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم والشهر العقاري، في بيان له خلال افتتاح محكمة الطفل ببنها فإن المحكمة:

هي الثانية في جيل محاكم الطفل في مصر بعد محكمة الجيزة.

تقع في مقر محكمة الأسرة ببنها في الفلل كورنيش النيل.

روعي في تصميمها مواصفات الاتفاقية الأولية لحقوق الطفل.

مجهزة بوسائل إتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

قاعات الجلسات والمداولة مجهزة بشكل صديق للأطفال.

القاعات مجهزة ببرنامج إليكتروني متصل بشاشات خارجية تسمح للمترددين بمتابعة الجلسة من الخارج.

مزودة بقاعة لسماع أقوال الأطفال الشهود والمجني عليهم مجهزة بألعاب ووسائل صديقة لهم تناسب كل الأعمار.

مزودة بنظام صوتي يتيح للأطفال سماع الأسئلة والإدلاء بشهادتهم والتعرف على المتهمين دون أن يشاهدهم الجناة، ما يوفر السكينة للأطفال ويحد من خوفهم.

مزودة بنظام الفيديو كونفرانس لحماية الطفل سواء متهما أو مجني عليه أو شاهدا أو معرضا لخطر لمراعاة الحالة النفسية للأطفال.

مكونات محكمة الطفل والأسرة ببنها

تتكون من 3 أدوار كالتالي:

الدور الأول: به قاعة محكمة الطفل ومكتب خبراء محكمة الطفل ومكتب المساعدة القانونية ومكتب الأنشطة الرقمية لنيابة الاسرة وحفظ النيابة وأستيفاء النيابة وأستراحة المحامين ومكتب المشرف العام

الدور الثاني: قاعة محكمة الأسرة بندر ومركز بنها ومكتب التسوية والخبراء مركز وبندر بنها والخزينة

الدور الثالث: مكتب رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية والمحامي العام لنيابة شمال بنها الكلية لشؤون الأسرة ونيابة بندر ومكز بنها لشؤون الأسرة

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، افتتحا الأحد الماضي مقر محكمة الطفل ببنها كإضافة جديدة لتحسين مستوى الخدمات بالمحاكم وفق سياسة وزارة العدل، حيث يتم دعم المحاكم بالأجهزة والنظم الحديثة وتكنولوجيا المعلومات للتسهيل على المتقاضين والمترددين علي المحاكم والمحامين تحت شعار الحفاظ على «هيبة القاضي» وكرامة المتقاضي.