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رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة: أفلامي من واقع حياتي

كتب:

بسمة شطا
تصوير:

محمد خزعل
06:08 م | الإثنين 21 نوفمبر 2022
ندوة نعومي

ندوة نعومي

كشفت نعومي رئيس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية في ندوتها المقامة الان على خشبة مسرح النافورة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44 عن كثير من تفاصيل مشوارها الفني. 

وتحدثت نعومي خلال ندوتها بمهرجان القاهرة عن كيف تولد الأفكار لديها فقالت: «أغلب أفلامي بجيبها من حياتي اليومية مش بدخل على النت اشوف ايه هيعجب الناس أنا أفلامي بحلقها من الواقع زي احد افلامي اللي ظهر فيه الست اللي ربتني وأنا صغيرة، وكمان الفيلم اللي تناول فقدان الذاكرة بردو جبتها من الست اللي ربتني».

نعومي تكشف عن كواليس مشوارها الفني

وتابعت نعومي حديثها عن كتابة السيناريو فقالت" اعتقد لو اي حد فينا وقف مع حد بيتكلم معاه هل هيبقي فاكر قالوا ايه لا انا لما بيحصل كدا الكلام بيتسجل في ذاكرتي بصورة افلامي كدا بتبدأ من صورة لفكرة والفكرة بتخلق الفيلم ".

وأضافت نعومي قائلة" في البداية اتكلم عن الطبيعة هيا بطل داخل أفلامي مينفعش الفيلم ينجح من غيره خصوصا اننا في اليابان عندنا الطبيعة مهمة جدا مينفعش اتجاهلها او اغفلها وانا بعتبر أفلامي فيها نوع من الشكر للطبيعة علشان كدا هيا بطل رئيسي في أفلامي ".

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