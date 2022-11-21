«الحياة» تعرض تقريرا عن إنشاء أول سوق للباعة الجائلين في أسيوط

عرضت قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا، عن استمرار العمل في إنشاء أول سوق تجاري للباعة الجائلين بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ووفقا لما جاء في التقرير، فإنه يتم العمل على إنشاء سوق تجاري قرية المطمر للقضاء على الأسواق العشوائية وتوفير حياة كريمة وحضارية للمواطنين، علاوة على ذلك، فإن العمل بالسوق وفر 150 فرصة عمل يوميا.

سوق المطمر مقام على مساحة 960 متر مربع ويضم 21 محلا ومبنى إداري وخدمي وغرفة حراسة، كما أنّ 4 ملايين و800 ألف جنيه تكاليف إنشاء سوق المطمطر للباعة الجائلين، ويخدم السوق أكثر من 10 آلاف نسمة بالقرية وتوابعها