نائب محافظ القليوبية تتابع مشروعات الخطة الاستثمارية بكفر شكر

أجرت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، جولة لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية داخل مدينة كفر شكر والوحدات المحلية التابعة لها، ونسبة تنفيذ الأعمال بها، والعمل على تذليل كافة العقبات وحل المشكلات لسرعة إنجاز المشروعات الخدمية والانتهاء منها فى المواعيد المحددة، لراحة وخدمة المواطنين في شتى المجالات، تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

رصف الطرق والشوارع في كفر شكر

وبدأت الجولة بمتابعة كافة التجهيزات والاستعدادات لعملية رصف الطرق والشوارع داخل المدينة، للتسهيل على المواطنين في تحركاتهم اليومية، بالإضافة إلى متابعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، مثل «محطة رفع مياه الصرف الصحي بيرقطا، قرية الشقر، قرية كفر كردي».

ووجهت نائب محافظ القليوبية، بضرورة نقل أعمدة الكهرباء على الجانب الأيمن من الشوارع والطرق التي جارِ رصفها بهدف التوسعة، قبل البدء في أعمال الرصف، ووضع بلدورات على الجانبين لمنع حدوث تعديات على حرم الطرق والشوارع، وكذلك رفع ناتج حفر الشبكات محطات مياه الشرب والصرف الصحي وتسويتها، تسهيلًا على المواطنين في تحركاتهم دون معاناة.

تنفيذ المشروعات وفق الخطة الزمنية

وشددت «ريان» على مسؤولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، بضرورة الإسراع في إنجاز تنفيذ الأعمال وفقًا للخريطة الزمنية ودون أي تأخير.

وشارك في الجولة، الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر، محمد غنيم وأحمد صلاح نائبا رئيس المركز والمدينة، وعدد من مسؤولي الأجهزة التنفيذية ومياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.