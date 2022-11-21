متحدث «الزراعة» لقناة الحياة: نحافظ على ربحية صغار المربين والمنتجين

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الوزارة لا تكتفِ بالإفراج عن مستلزمات الأعلاف مثل الذرة وفول الصويا، لكنها مستمرة في عمليات التنسيق الدوري الأسبوعي مع اتحاد منتجي الدواجن والتنسيق مع البنك المركزي لتوفير المتطلبات الدولارية.

وأضاف القرش، خلال مداخلة عبر تطبيق ZOOM ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «نحرص بالدرجة الأولى على الحفاظ على ربحية صغار المربين والمنتجين، وهذا أمر في غاية الأهمية، كما نحرص على توفير المنتجات بسعر عادل للمواطن المصري، وضخ كميات إضافية إذا كانت هناك زيادة غير مقبولة أو مبررة في الأسعار».