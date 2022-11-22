ضبط شخصين تشاجرا على ركن السيارات بالهرم

ألقى رجال الشرطة القبض على شخصين نشبت بينهما مشاجرة بسبب ركن السيارات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل المشاجرة

كان إخطار ورد إلى اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من قسم شرطة الأهرام، من عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة في شارع أحمد الحنفي، وتبين حدوث مشادة كلامية بين مدير مطعم يبلغ من العمر 35 عامًا، وبحوزته طبنجة صوت، وبين محاسب 47 سنة، بسبب ركن السيارات، وتطورت إلي مشاجرة وتشابك بالأيدي وقام خلالها الأول بإشهار السلاح الصوت المضبوط بحوزته لتهديد الطرف الثاني دون استخدامه.

وتمكن رجال الشرطة بالهرم برئاسة العميد علي عبدالرحمن، رئيس قطاع الغرب مكن ضبط طرفي المشاجرة والسلاح بحوزة الأول، وتبادلا الاتهامات في بينهما، واتخذت الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.