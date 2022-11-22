حسين فهمي: اهتميت بزيادة نسبة مشاهدة مهرجان القاهرة السينمائي

قال الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 44، إنه اهتم بزيادة نسب المشاهدة في مهرجان القاهرة السينمائي، خاصة من قبل الطلاب في المدارس والجامعات والمعاهد الفنية وأكاديمية الفنون ومعهد السينما، وهذا ما تحقق بالفعل.

تقييم بنسب المشاهدة في نهاية المهرجان

وأضاف فهمي خلال لقاء خاص ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة القناة الأولى، وتقدمه الإعلامية جومانا ماهر، أنه سيعد تقييما كاملا لنسب المشاهدة في نهاية المهرجان، متابعا: «الحمد لله نفس عدد الأيام اللي مر فيها المهرجان في دورات سابقة إحنا معدينها في الدورة الحالية بنسبة كبيرة».

ولفت إلى أن هدفه الثاني هو الارتقاء بصورة المهرجان، نظرا لأن مهرجان درجة أولى، من ضمن 14 مهرجانا دوليا، بالنسبة للمنظمة الدولية للمهرجانات مثل مهرجان كان وبرلين وفينس وموسكو، لذا لا بد من المحافظة على هذه القيمة ونكون عامل جذب للسينمائيين في العالم، وهذا ما حدث هذه الدورة، متابعا: «لازم نبقى من الأوائل ويكون المهرجان له الطابع الخاص، وردود الفعل متميزة».

4 أفلام تعرض للمرة الأولى

وأوضح أن نسب المشاهدة ارتفعت في هذه الدولة نظرا لأن الأفلام جيدة جدا، والاختيار كان موفقا هذا العام، والعروض تقام في مواعيدها، كما أن هناك أفلاما مهمة مشاركة في المسابقة الدولية، ويوجد 4 أفلام تعرض للمرة الأولى، من ضمنها الفيلم المصري.

وأفاد بأن حفل افتتاح المهرجان لم يحضره ضيوف أجانب، وكان بمثابة حفلة مصرية خالصة ورائعة، كما يوجد أفلام فضلت العرض بمهرجان القاهرة عن مهرجانات أخرى، وهذا هو عامل جذب.