واشنطن: حل الدولتين هو السبيل الأفضل لتحقيق سلام دائم

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن حل الدولتين هو السبيل الأفضل لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفا خلال لقاء مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، أكد على دعم الإدارة الأمريكية الصارم لأمن إسرائيل.

سوليفان وكوخافي يناقشان عدة قضايا أمنية

وأشارت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إلى أن سوليفان التقى مع كوخافي في واشنطن، وناقش الجانبان عدة قضايا أمنية.

وأوضحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، في بيان، أن المسؤولين ناقشا أهمية اتخاذ خطوات لتهدئة الوضع الأمني ​​في الضفة الغربية المحتلة.

أشتية: مفاوضات تشكيل حكومة الاحتلال مبنية على مَن يريد مصادرة الأراضي

من جانبه، اتهم رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد أشتية، أمس الاثنين، إسرائيل بالتحضير لحرب ضد الفلسطينيين بقيادة مستوطنين متطرفين، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا خلال جلسة للحكومة في «رام الله»، إن مفاوضات تشكيل حكومة الاحتلال مبنية على مَن يريد أن يسهل إطلاق النار على الفلسطينيين أكثر ومن يريد مصادرة الأراضي ومن يبني مستوطنات أكثر.

وأوضح أشتية، أن إسرائيل تحضر لإعلان حرب على الفلسطينيين يقودها غلاة المستعمرين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

من جانبه، استنكر رئيس «المجلس الوطني» الفلسطيني روحي فتوح، مفاوضات تجري بين اسرائيل و«المفوضية الأوروبية» حول إقرار اتفاق لتبادل البيانات بين «الاتحاد الأوروبي» و«تل أبيب»، تشمل سكان مناطق السلطة، وقال الفلسطينية، إن الأمر لن يكون فقط سابقة سياسية ذات تأثير هائل بل إنه سيكون انتهاك للقانون الدولي وإعطاء شرعية للاحتلال.